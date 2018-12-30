Спектакль "Доктор философии"

По сюжету спектакля "Доктор философии" дом банкира Животы является настоящим храмом бизнеса, в котором находятся массивные колонны, павлин в золотой клетке и диплом доктора философии на имя его сына. Проблема в том, что образование было получено не бездельником Милорадом, а бедным родственником Велимиром под именем первого. Поэтому Живота в ближайшем будущем станет жертвой собственных амбиций.
За время обучения за границей Велимир поженился, и они с супругой обзавелись ребенком. Молодая семья вот-вот приедет в дом своего состоятельного свекра.
Автор постановки – югославский драматург Бранислав Нушич. Он мастерски развивает традиции "Мещанина во дворянстве".
Фото: culture.ru
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