Спектакль "Доктор философии" покажут 27 ноября в Театре комедии имени Акимова. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

По сюжету спектакля "Доктор философии" дом банкира Животы является настоящим храмом бизнеса, в котором находятся массивные колонны, павлин в золотой клетке и диплом доктора философии на имя его сына. Проблема в том, что образование было получено не бездельником Милорадом, а бедным родственником Велимиром под именем первого. Поэтому Живота в ближайшем будущем станет жертвой собственных амбиций.

За время обучения за границей Велимир поженился, и они с супругой обзавелись ребенком. Молодая семья вот-вот приедет в дом своего состоятельного свекра.

Автор постановки – югославский драматург Бранислав Нушич. Он мастерски развивает традиции "Мещанина во дворянстве".

Фото: culture.ru