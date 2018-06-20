Спектакль "Доходное место"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль Дмитрия Астрахана "Доходное место" поставлен по одноименной пьесе Александра Островского.

По сюжету молодой человек Василий Жадов решает жить по совести и добиться повышения по службе честным трудом. Он верит в любовь и убежден, что его избранница готова вместе с ним пройти долгий и трудный путь. Однако вскоре герой сталкивается с непреодолимыми препятствиями. Он, как белая ворона, идет один против коррупции, корысти и чинопочитания.

Живые характеры, пульс времени, узнаваемые персонажи — все это делает спектакль привлекательным для всех возрастов.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru