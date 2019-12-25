Спектакль "Дачницы"

Возрастное ограничение: 16+

Современная семья – Бабушка, Мама, Дочка и Домработница – решила снять за городом дачу. Женщины хотят немного пожить совершенно по-новому, без мужиков и телевизоров.

Действующие лица спектакля не имеют имен. И даже Хозяйка дачи зовется просто – Хозяйка. Однако все они объединены одним общим именем Женщины. Современные женщины, которые сами зарабатывают деньги, сами покупают себе цветы и духи, сами воспитывают детей, а в тайне все равно мечтают о Мужчине, единственном и желанном. Был бы отпуск спокоен и скучен, если бы на той самой даче не было обнаружено Мужское Тело. Мертвое!

Длительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com