Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Человек в футляре" поставлен по циклу произведений Антона Чехова о так называемых "футлярных людях". На первый взгляд позиция автора кажется однозначной, и "футлярность" трактуется, как ограниченность, юродивость и отчужденность от жизни.

Режиссер же разглядел в Беликове и "белые" стороны". Он считает, что это загадочный и нераспознанный персонаж с ярко выраженной индивидуальностью и нежеланием мириться с общепринятыми законами и меркам. Возможно, ему нужен футляр не для того, чтобы скрыть, а чтобы сохранить хрупкое.

Когда: 2 февраля в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru