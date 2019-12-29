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Спектакль "Буря"
Сегодня, 19:00
463
himif

Спектакль "Буря"

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Новое прочтение шекспировской классики.

Пьеса по мотивам шекспировского произведения впервые увидела сцену в ноябре 1998 года. В 2000 году постановка получила престижную "Золотую маску". 

Это история о сплетении реальности и сна, гармонии со стихией. Все происходит на сказочном острове, а миром правят смеющиеся над страдающими людьми духи. Действие – красочный фарс, в волшебстве которого пытаются найти истину жизни.

Цена: 300 рублей

Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: театр имени Комиссаржевской

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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