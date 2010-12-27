Спектакль "Бродский. Изгнание"

Возрастное ограничение: 16+.

Покидая в 1972 году родину не по своей воле, лишенный советского гражданства, Иосиф Бродский писал Л.И. Брежневу: "Хочу просить у Вас дать возможность сохранить моё существование, моё присутствие в литературном процессе. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Переставая быть гражданином СССР, я перестаю быть русским поэтом. Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык — вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге. В любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится".

И поэт оказался прав. Его голос, мысли и бессмертная душа до сих пор тревожат и не дают забыть петербуржцам о великом соотечественнике. Об этом спектакль. Молодые артисты театра расскажут о жизни, судьбе и творчестве писателя.

Когда: 10 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru