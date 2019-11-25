  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Брачная ночь втроем"
Сегодня, 19:00
415
Alena_Zinovieva

Спектакль "Брачная ночь втроем"

0 0

Возрастное ограничение: 16+.

Отгремела веселая свадьба. Жених несет на руках невесту в подаренную квартиру. Прежние жильцы съехали, оставив в наследство кое какую мебель. Однако кроме мебели молодожены обнаруживают в квартире забытого старика. Брачная ночь превращается для счастливой парочки в нелегкое испытание на прочность и готовность к семейной жизни.

В ролях: Семен Стругачев, Виталий Гогунский, Любовь Виролайнен младшая

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная, 27

Фото: spb.kassir.ru

Теги: виталий гогунский, семен стругачев, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии