Спектакль "Брачная ночь втроем"

Возрастное ограничение: 16+.

Отгремела веселая свадьба. Жених несет на руках невесту в подаренную квартиру. Прежние жильцы съехали, оставив в наследство кое какую мебель. Однако кроме мебели молодожены обнаруживают в квартире забытого старика. Брачная ночь превращается для счастливой парочки в нелегкое испытание на прочность и готовность к семейной жизни.

В ролях: Семен Стругачев, Виталий Гогунский, Любовь Виролайнен младшая

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная, 27

Фото: spb.kassir.ru