Спектакль "Брачная ночь втроем"

Отгремела веселая свадьба. Жених несет на руках невесту в подаренную квартиру. Прежние жильцы съехали, оставив в наследство кое какую мебель. Однако кроме мебели молодожены обнаруживают в квартире забытого старика. Брачная ночь превращается для счастливой парочки в нелегкое испытание на прочность и готовность к семейной жизни.
В ролях: Семен Стругачев, Виталий Гогунский, Любовь Виролайнен младшая
Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная, 27
Фото: spb.kassir.ru
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