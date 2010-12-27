Возрастное ограничение: 0+.

Спектакль "Библейская история" окунет зрителей в атмосферу песен, светлых образов и добрых кукол. Артисты разыграют на сцене историю рождения Иисуса Христа. Зрителям расскажут, как и где родился удивительный младенец, как хранили его Ангелы, какие Дары ему преподнесли мудрецы с Востока, и что ожидало царя Ирода за жестокость и жажду власти.

Перед представлением маленьких гостей будет ждать мастер-класс, на котором дети смогут смастерить ангела, овечку или Вифлеемскую звезду.

Продолжительность: 40 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Камерная сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru