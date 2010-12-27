Возрастное ограничение: 0+.

Спектакль "Библейская история" перенесет зрителей из техногенного мира в удивительную атмосферу песен, светлых образов и добрых кукол. Артисты расскажут на сцене, как и где родился удивительный младенец Иисус, как хранили его Ангелы, какие Дары ему преподнесли мудрецы с Востока, что ожидало за жестокость и жажду власти ужасного Царя Ирода.

Перед спектаклем юных зрителей будет ждать мастер-класс, на котором детки смогут смастерить ангела, овечку или Вифлеемскую звезду.

Когда: 10 февраля в 13:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Камерная сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru