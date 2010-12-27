Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Без вины виноватые" поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. В центре сюжета образ сильной и волевой женщины, способной духовно воскреснуть после тяжелых ударов. Она — актриса, и этим все сказано. Роль Отрадиной-Кручининой исполняет Лариса Луппиан. Артистке удается сочетать в своем персонаже бесстрашие и аристократизм, гармонию, эксцентрику, азарт, комедийный талант и высокие трагические ноты.

"Без вины виноватые" должен стать ярким высказыванием о природе театра. Он расскажет о служителях сцены, которые становятся беззащитными перед упоительной театральностью.

Когда: 2 марта в 19:00.

Продолжительность: 3 часа 20 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru