Спектакль "Без вины виноватые"

Комедию "Без вины виноватые" представят 6 сентября в Театре имени Ленсовета. Спектакль начнется в 19:00. Возрастные ограничения: 16+.

По сюжету знаменитая артистка Кручинина оказалась в городе своей молодости, встречи с которым она избегала долгие годы из-за страшной трагедии. В нем 20 лет назад героиню обманул и бросил возлюбленный. Кроме того, умер их маленький сын. В памяти женщины прошлое оживает, ей мерещится, что ребенок жив.

Спектакль сделан в стилистике конца XIX века. Будет играть музыка композитора Евгения Стецюка, также представят декорации и костюмы Александра Орлова и Натальи Дружковой.

Фото: vk.com