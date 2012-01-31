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Спектакль "Без вины виноватые"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Без вины виноватые"

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Комедию "Без вины виноватые" представят 6 сентября в Театре имени Ленсовета. Спектакль начнется в 19:00. Возрастные ограничения: 16+.

По сюжету знаменитая артистка Кручинина оказалась в городе своей молодости, встречи с которым она избегала долгие годы из-за страшной трагедии. В нем 20 лет назад героиню обманул и бросил возлюбленный. Кроме того, умер их маленький сын. В памяти женщины прошлое оживает, ей мерещится, что ребенок жив. 

Спектакль сделан в стилистике конца XIX века. Будет играть музыка композитора Евгения Стецюка, также представят декорации и костюмы Александра Орлова и Натальи Дружковой. 

Фото: vk.com 

Теги: комедия, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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