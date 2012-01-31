Спектакль "Без вины виноватые"

По сюжету знаменитая артистка Кручинина оказалась в городе своей молодости, встречи с которым она избегала долгие годы из-за страшной трагедии. В нем 20 лет назад героиню обманул и бросил возлюбленный. Кроме того, умер их маленький сын. В памяти женщины прошлое оживает, ей мерещится, что ребенок жив.
Спектакль сделан в стилистике конца XIX века. Будет играть музыка композитора Евгения Стецюка, также представят декорации и костюмы Александра Орлова и Натальи Дружковой.
Фото: vk.com
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