Спектакль "Без вины виноватые"

Судьба привела известную артистку Кручинину в город, где она провела свою молодость и который долго избегала из-за трагедии. 20 лет назад там ее обманул любимый и умер их маленький сын. В городе ей начинает мерещиться прошлое и ее живой сын. В то же время артисты местного театра против нее интригу, только вот заканчивается она неожиданно.
Драматическая музыка, интерьеры 19 века и эмоциональная игра – все что нужно для погружения в атмосферу.
Цена: от 200 рублей
Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр., 12
Фото: театр имени Ленсовета
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