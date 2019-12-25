Спектакль "Без вины виноватые"

Возрастное ограничение – 16+

Судьба привела известную артистку Кручинину в город, где она провела свою молодость и который долго избегала из-за трагедии. 20 лет назад там ее обманул любимый и умер их маленький сын. В городе ей начинает мерещиться прошлое и ее живой сын. В то же время артисты местного театра против нее интригу, только вот заканчивается она неожиданно.

Драматическая музыка, интерьеры 19 века и эмоциональная игра – все что нужно для погружения в атмосферу.

Цена: от 600 рублей

Место: театр имени Ленсовета, Владимирский пр., 12

Фото: театр имени Ленсовета