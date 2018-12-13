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Спектакль "Без вины виноватые"
Вчера, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Без вины виноватые"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Без вины виноватые" поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. История рассказывает о жизни актеров, о слабости и силе закулисья, о надежде и несбывшихся мечтах артиста.

В центре внимания героиня Ларисы Луппиан — Отрадина-Кручинина. Она актриса, и этим все сказано. В одном человеке сочетается бесстрашие и аристократизм, гармония, эксцентрика, азарт, комедийный талант и высокие трагические ноты.

Продолжительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: александр островский, без вины виноватые, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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