Спектакль "Без вины виноватые" поставлен по одноименной пьесе Александра Островского. История рассказывает о жизни актеров, о слабости и силе закулисья, о надежде и несбывшихся мечтах артиста.
В центре внимания героиня Ларисы Луппиан — Отрадина-Кручинина. Она актриса, и этим все сказано. В одном человеке сочетается бесстрашие и аристократизм, гармония, эксцентрика, азарт, комедийный талант и высокие трагические ноты.
Продолжительность: 3 часа 20 минут
Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.
Фото: lensov-theatre.spb.ru
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