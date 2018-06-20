Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Без вины виноватые" поставлен по одноименной пьесе А.Н. Островского. История расскажет о жизни актеров, о слабости и силе закулисья, о надежде и о воображениях артиста.

В центре внимания образ Отрадиной-Кручининой. Она актриса, и этим все сказано. Эту роль играет Лариса Луппиан, которой мастерски удается передать все понимание актерской природы. Она сочетает в своей героине бесстрашие и аристократизм, гармонию, эксцентрику, азарт, комедийный талант и высокие трагические ноты.

Продолжительность: 3 часа 20 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru