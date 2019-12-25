Спектакль "Бесприданница"

Возрастное ограничение: 16+.

"Бесприданница" – это одна из самых известных пьес Александра Островского. По мнению режиссера Дмитрия Луговкина, в этой пьесе любовь как определяющее чувство, чувство, которое представлено в самых разных ипостасях. В спектакле все любят страстно и искренне. Сыграть эту борьбу страстей, вовлечь в этот процесс зрителей – вот что является главной задачей актеров и создателей спектакля.

В центре сюжета история любви девушки Ларисы Огудаловой и красавца Паратова. Он не может связать судьбу со своей возлюбленной, так как вынужден жениться на богатой наследнице...

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru