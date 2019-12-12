Спектакль "Бесприданница"

Возрастное ограничение: 16+.

"Бесприданница" – одна из самых известных пьес Александра Островского. В этом произведении любовь как чувство, делающее человека человеком, представлено в самых разных ипостасях.

В спектакле все любят. Любят страстно и искренне. Каждый персонаж наделен страстью любви. Они, эти страсти, сплетены в единый клубок и порыв чувств, приводящий к трагической развязке. Создатели спектакля постарались показать это бурление страстей, вовлечь зрителей в процесс.

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru