Спектакль "Бесприданница"

"Бесприданница" - это страстная история о катастрофе "нежного сердца" в жестоком мире, о независимости личности, не связанной меркантильными интересами. Берясь за постановку великой пьесы с богатой сценической историей, молодой режиссер Денис Хуснияров решил сосредоточиться не столько на социальной проблематике, сколько на сущностных, философских проблемах, одна из которых – свобода личности.
Начало спектакля: 19.00.
Продолжительность: 3 часа, с одним антрактом.
Видео и фото: Театр на Васильевском
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