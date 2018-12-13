Спектакль "Бесприданница"

На сцене театра на Васильевском покажут постановку Дениса Хусниярова.

"Бесприданница" - это страстная история о катастрофе "нежного сердца" в жестоком мире, о независимости личности, не связанной меркантильными интересами. Берясь за постановку великой пьесы с богатой сценической историей, молодой режиссер Денис Хуснияров решил сосредоточиться не столько на социальной проблематике, сколько на сущностных, философских проблемах, одна из которых – свобода личности.

Начало спектакля: 19.00.

Продолжительность: 3 часа, с одним антрактом.

Видео и фото: Театр на Васильевском