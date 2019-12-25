Спектакль "Бесконечный апрель"

Судьба четырех поколений в глазах одного человека.

Постановка о памяти прошлого, таком важном для настоящего. Действие происходит в 20-х годах прошлого века, апрель, Петроград. Каждое десятилетие на сцене пролетает с повзрослевшим мальчиком Веней, живущим с мамой в Ленинграде. Судьба города, судьба мальчика и жизнь четырех поколений. Всю эту картину видит, вспоминая, старик.

Спектакль награжден Призом общества "Театрал".

Цена: от 1000 рублей

Место: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: www.teatrvfk.ru