Спектакль "Бесконечный апрель"

Постановка о памяти прошлого, таком важном для настоящего. Действие происходит в 20-х годах прошлого века, апрель, Петроград. Каждое десятилетие на сцене пролетает с повзрослевшим мальчиком Веней, живущим с мамой в Ленинграде. Судьба города, судьба мальчика и жизнь четырех поколений. Всю эту картину видит, вспоминая, старик.
Спектакль награжден Призом общества "Театрал".
Цена: от 1000 рублей
Место: Драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19
Фото: www.teatrvfk.ru
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