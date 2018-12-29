Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Бешеные деньги" поставлен по одноименной книге драматурга ХIХ века Александра Островского. Это история о роковых страстях, "шальных" деньгах и светской красавице не оставит никого равнодушным. Образ молодого бизнесмена Саввы Василькова покажется многим не только интересным, но и очень знакомым. Создатели спектакля постараются ответить на вопрос: "Кто он, герой нашего времени?".

Когда: 19 января в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru