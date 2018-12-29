Спектакль "Бедные люди"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль Григория Козлова "Бедные люди" поставлен по одноименному произведению Достоевского. Это сентиментальная история любви "маленького человека" Макара Девушкина к Вареньке принесла начинающему автору славу и привлекла внимание читателей и критиков.

Пьеса ТЮЗа — это свободная интерпретация романа, в которой появляется загадочный персонаж Некто. Он противостоит наивности героев Достоевского и становится третьим лишним в письмах Вареньки и Макара. Непредсказуемый финал спектакля перевернет все представления зрителей о том, на что способны "бедные люди". ‏

Когда: 5 января в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru