Спектакль "Бай-бай, Бабочки!"

Возрастное ограничение: 16+.

На сцене ДК Выборгский развернется настоящий детектив в лучших традициях чопорного английского юмора. Действие развернется в благочестивом имении покойного священника; доме, где звучали только молитвы, исповеди и витали богоугодные мысли. Сейчас этот дом стал пристанищем "ночных бабочек" и большой толпы гостей. Сможет ли хозяйка притона все скрыть якобы за сельским хозяйством? Смогут ли девочки выдать себя за тружениц поля? Поток вранья, путаницы и комических ситуаций закончится самым неожиданным образом.

В ролях: Андрей Лёвин, Александра Самохина, Сергей Николаев, Полина Воронова, Юлия Бурцева, Евгения Рубина, Елена Петряева, Станислав Воронецкий

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com