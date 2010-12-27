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Спектакль "Бай-бай, Бабочки!"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Бай-бай, Бабочки!"

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Возрастное ограничение: 16+.

На сцене ДК Выборгский развернется настоящий детектив в лучших традициях чопорного английского юмора. Действие развернется в благочестивом имении покойного священника; доме, где звучали только молитвы, исповеди и витали богоугодные мысли. Сейчас этот дом стал пристанищем "ночных бабочек" и большой толпы гостей. Сможет ли хозяйка притона все скрыть якобы за сельским хозяйством? Смогут ли девочки выдать себя за тружениц поля? Поток вранья, путаницы и комических ситуаций закончится самым неожиданным образом.

В ролях: Андрей Лёвин, Александра Самохина, Сергей Николаев, Полина Воронова, Юлия Бурцева, Евгения Рубина, Елена Петряева, Станислав Воронецкий

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: детектив, дк выборгский, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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