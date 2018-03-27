Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Апельсины из Марокко" поставлен по мотивам одноименной повести писателя Василия Аксёнова. История рассказывает о жизни обитателей дальневосточного городка в 1960-е гг. На покорителей Сибири сваливается нежданный подарок — в середине зимы в порт приходит судно с апельсинами из Марокко. Солнечные фрукты становятся центром притяжения для всего городка, меняя сложившиеся порядки и взаимоотношения.

Адрес: Драматический театр на Литейном, Литейный проспект, 51

Фото: afisha.yandex.ru