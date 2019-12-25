Спектакль "Антарктида"

Это история о трех полярниках и якутской лайке Мишке, застрявших на закрывающейся антарктической станции "Молодежная".

Пьеса "Антарктида" Ульяны Гицаревой написана на основе документальных фактов. Середина 90-х годов, антарктическую станцию "Молодежная" закрывают. За этим процессом стоят судьбы людей, их чувства и надежды. Что такое – наше прошлое, и надо ли о нем помнить? Как не потерять себя в Антарктиде?

Это история о трех полярниках и якутской лайке Мишке, все они застряли на той самой "Молодежной". Спектакль полон мужского юмора, стойкости и силы духа, желания жить. И надежды.

Цена: от 700 рублей

Место: театр на Литейном, Литейный пр., д. 51

Фото: театр на Литейном