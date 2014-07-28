Спектакль "Анатомия любви, или Игра вслепую" покажут 18 ноября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Действия спектакля разворачиваются в квартирке на окраине Нью-Йорка. В ней проживает слепой парень Дон, который днями напролет пишет музыку, играет на гитаре и иногда общается с матерью по телефону. К молодому человеку никто не приходит в гости.

Однако однажды в квартиру героя попадает актриса Джил. Они влюбляются друг в друга и пытаются осуществить свои мечты. Жизнь решает по-другому. "Если бы я посмотрела этот спектакль ранее, то скорее всего избежала бы множества ошибок в жизни," – подчеркнула актриса Ирина Мазуркевич.

Фото: dkvdk.ru