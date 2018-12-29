Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Алые паруса" поставлен по одноименной книге Александра Грина. Это не просто история о любви и мечте. В сценической версии Максима Дунаевского (музыка), Михаила Бартенева и Андрея Усачёва (либретто и стихи) эта повесть будет облечена в форму мюзикла и приобретет новый смысловой масштаб.

Зрители ТЮЗа увидят философскую притчу о том, что человек, способный любить, может сохранить себя в любой, даже самой тяжелой жизненной ситуации. Эта постановка наполнена красивой музыкой, хореографией и песнями в исполнении любимых артистов.

Когда: 25 января в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru