Источник нефтяного загрязнения реки уточняется.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что специалисты выехали для устранения разлива нефтепродуктов на реке Охте. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Сообщение о загрязнении появились сегодня в соцсетях. Местные жители сообщали о том, что в реке Охта изменился цвет воды, а на поверхности образовались разводы и эмульсия.

Специалисты отметили, что соответствующий цвет является нормой для реки Охта. При этом эксперты в настоящий момент, устанавливают Источник нефтяного загрязнения акватории.

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Фото:мегаполис