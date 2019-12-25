Специалисты разработают планировку транспортной развязки Северного проспекта и Руставели

На работы выделено 21,6 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

В Петербурге будет разработана документация планировки территории для строительства новой транспортной развязки на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели. Соответствующую закупку разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

На эти работы выделено почти 21,6 млн рублей из бюджета Северной столицы. Согласно документации закупки, завершиться они должны 1 июля 2022 года. Основными этапами станут разработка проектов планировки и межевания, согласование всей документации. В итоге ее должно утвердить правительство Петербурга.

Непосредственно сроки строительства развязки в документах закупки не приводятся. Очевидно, что пока – это перспективный проект.

Заявки для участия в аукционе, по итогам которого будет определен исполнитель проекта, принимаются до 19 октября.

Как сообщало ранее Piter.tv, cпециалисты разработают планировку для продления Северного проспекта до Шафировского.

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