Планировку новой развязки в створе Витебского и Парковой, как ожидается, выполнит "КРТ Система"

Эта компания стала победителем конкурса на проведение этих работ.

Разработку документации по планировке территории для строительства новой транспортной развязки, - в створе Витебского проспекта и Парковой улицы, - как ожидается, проведет ООО "КРТ Система". Эта компания стала победителем конкурса на выполнение этих работ. Конкурс прошел в рамках закупки, размещенной комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

Комитет был готов заплатить за работы 19 млн рублей. На конкурс свои заявки представили 6 компаний, все предложения были признаны комиссией соответствующими условиям закупки. "КРТ Система" (у этой компании есть офисы в Петербурге и Москве) предложила провести планировку территории за 14,285 млн рублей. Меньше всего за работы запросило ООО "Геокад" (Петербург) – 7,5 млн рублей. Больше всего – петербургское ЗАО "Институт Трансэкопроект" (16,188 млн рублей).

Впрочем, подтверждения факта подписания контракта с "КРТ Системой" в документации еще нет.

Исполнителю работ по планировке предстоит подготовить проекты планировки, межевания, а также демонстрационные материалы, которые потребуются при проведении публичных слушаний.

Все это намечено сделать к 1 июля 2022 года. Само строительство развязки, очевидно, еще перспективный проект.

ООО "КРТ Система" занимается комплексным территориальным планированием, градостроительным и архитектурно-строительным проектированием. В ее портфеле, в частности, такие работы для участков дороги М-4 "Дон".

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Фото: Pixabay.com