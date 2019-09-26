Петербуржцев просят не трогать и не кормить лис

Если не привлекать внимание, животное не будет опасным.

Петербуржцев просят не трогать диких животных, не пытаться их покормить и привлечь к себе внимание. В частности это касается лис, за последнее время жители города несколько раз замечали их в черте города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию города на Неве.

Лиса не представляет опасности, если ее не трогать. Животное приходит в населенные пункты в поисках пищи. "Голодная лиса - здоровая лиса", - сказали в комитете.

К животному не надо подходить даже в том случае, если ему требуется помощь. За последние 32 года, по зафиксированным данным, бешенных лиц обнаружено не было на территории Петербурга и Ленобласти.

В последние разы пушистых заметили на железнодорожной станции "Лахта", а также на Кольцевой автодороге, которые расположены около леса.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцам пригрозили штрафом за беспокойство птиц.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб