Фонтан в Выборгском районе визуально изменится. В центре чаши появится гранитный вазон, из которого будет бить вертикальная струя.

Специалисты приступили к восстановлению еще двух фонтанов на проспекте Стачек и Лесном проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ведет работы по следующим адресам: проспект Стачек, дом 160, и Лесной проспект, дом 61. Фонтаны находятся во дворах. Они выполнены из железобетонных конструкций и представляют собой стандартные чаши площадью до 20 квадратных метров. Посередине чаши находится скульптурная композиция в виде вазона или каменной горки.

Специалисты восстановят разрушенные чаши фонтанов. Затем они установят на объектах технологическую камеру. Также "Водоканал" выполнит монтаж распределительного коллектора, проложит новые сети водоснабжения и водоотведения. Работы завершатся осенью.

Отметим, что фонтан в Выборгском районе визуально изменится. В центре чаши появится гранитный вазон, из которого будет бить вертикальная струя.

Ранее мы писали, что в Петербурге представили фирменный стиль книжного салона-2024.

Фото:Telegram / Комитет по энергетике