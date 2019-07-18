Специалисты обследовали территорию после взрыва боеприпаса времен ВОВ в Сясьстрое

Взрыв произошел на дачном участке.

Сотрудники Росгвардии проверили территорию в Сясьстрое, где 22 июня произошел взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной Войны, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Отмечается, что взрыв произошел на одном из дачных участков. Мужчина распиливал найденные боеприпасы, из-за чего и взорвался один из них. Местного жителя госпитализировали с различными повреждениями, насколько сильно он пострадал, неизвестно. Сотрудники выяснили, что взорвался 105-миллиметровый снаряд. Специалисты Росгвардии обнаружили остатки распиленного боеприпаса, ручную гранату РПГ-40 и артиллерийский снаряд времен войны. Находки вывезли для уничтожения на специализированном полигоне.

В случае, если вы обнаружили снаряд, сообщите об этом по номеру "112" или "02". Ни в коем случае не прикасайтесь к боеприпасу.

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Фото: Piter.TV