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В Волховском районе "чёрный копатель" подорвался на мине времен ВОВ
Сегодня, 10:33
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lizapoluda

В Волховском районе "чёрный копатель" подорвался на мине времен ВОВ

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Мужчина получил травмы и ожоги.

В понедельник, 22 июня, на одном из дачных участков в Сясьстрое подорвался безработный мужчина 1960 года рождения. Как стало известно Piter.TV, пострадавший разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны прямо у строящегося дома. 

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Кроме того, безработный получил 25%-ный ожог туловища.

По предварительным данным, пострадавший занимался незаконным присвоением боеприпасов во всем 47-ом регионе.

Правоохранительные органы обеспечили охрану территории, на которой произошла трагедия. Саму мину передали сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии.

Ранее мы рассказали о том, что в Пулковском парке на Московском шоссе нашли гранату военных времён.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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