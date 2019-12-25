В Волховском районе "чёрный копатель" подорвался на мине времен ВОВ

Мужчина получил травмы и ожоги.

В понедельник, 22 июня, на одном из дачных участков в Сясьстрое подорвался безработный мужчина 1960 года рождения. Как стало известно Piter.TV, пострадавший разбирал снаряд времен Великой Отечественной войны прямо у строящегося дома.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с травмой головы, грудной клетки, брюшной полости, конечностей. Кроме того, безработный получил 25%-ный ожог туловища.

По предварительным данным, пострадавший занимался незаконным присвоением боеприпасов во всем 47-ом регионе.

Правоохранительные органы обеспечили охрану территории, на которой произошла трагедия. Саму мину передали сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии.

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Фото: Piter.TV