Специалисты аварийной службы проверяют заявку на загрязнение реки Фонтанки нефтепродуктами

Экологическая служба проводит необходимые работы в районе дома №2.

Вечером в понедельник, 26 октября, в мобильную экологическую службу поступила заявка о загрязнении акватории Фонтанки в районе дома №2. На место выехали специалисты.

Сейчас проходит мониторинг обстановки. Выясняем, действительно ли есть здесь загрязнение рассказали в Мобильной экологической дежурной службы.

Служба работает с мая 2020 года. Ее создали для оперативного реагирования. Так, за полгода в МЭДС поступило 1300 обращений. Большая часть из них связана с жалобами на неприятные запахи, а также на загрязнение водных объектов нефтепродуктами (16%) и появление диких животных в городе (13%).

Заявки принимают круглосуточно по телефону 417-59-36.

Ранее мы писали, что в Петербурге за неделю на утилизацию вывезли 376 люминесцентных ламп.

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