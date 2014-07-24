Специалисты "Водоканала" найдут нарушителей, которые сбрасывают сточные воды в реки и каналы Петербурга

Специалисты "Водоканала" разыскивают нарушителей, которые сбрасывают в реки и каналы Петербурга сточные воды. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Известно, что во время исследований на реке Попова Ижорка выявили пять случаев сбросов сточных вод. Нарушителей будут искать благодаря системе тепловизоров. В случае резкого изменения состава воды прибор показывает разницу в температуре.
Данные, полученные в ходе анализа воды, направят в комитет по природопользованию. Там разработают инструкцию по решению проблемы.
Ранее на Piter.tv: жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля.
Фото: Pxhere
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