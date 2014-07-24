  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты "Водоканала" найдут нарушителей, которые сбрасывают сточные воды в реки и каналы Петербурга
Сегодня, 13:55
132
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты "Водоканала" найдут нарушителей, которые сбрасывают сточные воды в реки и каналы Петербурга

0 0

Во время исследований на реке Попова Ижорка выявили пять случаев сбросов сточных вод.

Специалисты  "Водоканала" разыскивают нарушителей, которые сбрасывают в реки и каналы Петербурга сточные воды. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Известно, что во время исследований на реке Попова Ижорка выявили пять случаев сбросов сточных вод. Нарушителей будут искать благодаря системе тепловизоров. В случае резкого изменения состава воды прибор показывает разницу в температуре.

Данные, полученные в ходе анализа воды, направят в комитет по природопользованию. Там разработают инструкцию по решению проблемы.

Ранее на Piter.tv: жителям Петербурга напомнили о запрете выхода на лед до 15 апреля.

Фото: Pxhere

Теги: водоканал, загрязнение воды, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии