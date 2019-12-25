Специалиста водоснабжающей организации Петербурга обманули на 2,4 млн рублей

Женщину убедил сказать данные банковской карты и код.

Вечером в среду, 21 октября, в полицию Пушкинского района Петербурга обратилась 47-летняя горожанка, работающая ведущим специалистом водоснабжающей организации. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, женщина пожаловалась на мошенников, жертвой которых она стала.

Как выяснилось, утром того же дня на ее мобильный телефон позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Аферисты убедили женщину сообщить им реквизиты банковской карты и код, пришедший в смс-сообщении, после чего со счета петербурженки списали 2,4 миллиона рублей.

В полиции возбудили уголовное дело, мошенники разыскиваются.

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