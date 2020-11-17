Спасатели в Кирове вытащили со льда озера девочку на ватрушке

Девочка случайно оказалась на тонком льду.

На территории города Кирова на пруду сотрудники российского экстренного ведомства спасли девочку, которая на ватрушке скатилась горки на середину озера, где был тонкий лед. Береговая зона оказалась примерно в десяти метрах от пострадавшей. Журналисты телеканала "360.ru" опубликовали видеокадры с места инцидента. На записи показано, как сотрудники ГУ МЧС вытягивают ребенка на снег. В операции пришлось задействовать два троса.

По информации новостного портала progorod43.ru, чрезвычайное происшествия зафиксировано 16 февраля в 15 часов дня по местному времени. Прохожие заметили, что маленькая девочка сидит на тююинге посреди озера. Местные жители кричали ей, чтобы она не шевелилась. Далее были вызваны спасатели. Ребенок просидел на месте около 20 минут.

С побережья Черного моря собрали более 186,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Фото и видео: 360.ru