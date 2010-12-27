Спасатели предупредили о погодных угрозах в Ленобласти

Местным жителям рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Утром в воскресенье, 16 июня, на территории Ленобласти ожидается слабый туман. Об этом рассказали в ГУ МЧС по 47 региону со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Помимо этого, в шести районах Ленобласти (Выборгский, Приозерский, Кингисеппский, Тосненский, Гатчинский, Лодейнопольский) ожидается третий класс пожароопасности.

Спасатели напоминают, что при таком прогнозе сохраняется высокий риск аварий на дорогах. Водителям рекомендуется быть осторожными за рулем.

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