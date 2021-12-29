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Спасатели поймали в Калининском районе трех экстремалов, которые вышли на лед в оттепель
Сегодня, 16:18
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Спасатели поймали в Калининском районе трех экстремалов, которые вышли на лед в оттепель

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В Сети пользователи вспомнили свое детство, когда за выход на лед в январе никто не штрафовал.

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Калининском районе, целью которого стало отыскать горожан, вышедших на лед в январскую оттепель. В результате проверки они обнаружили трех нарушителей. Об этом сообщили в группе "Калининский район Санкт-Петербурга" сегодня, 15 января. 

Участники рейда осмотрели территорию прудов Полюстровского парка, Муринского ручья и прудов на улице Ольги Форш и на Учительской улице. С экстремалами провели профилактическую беседу. 

Администрация района напоминает, что с 16 ноября выход на лед запрещен. Известно, что за нарушение правила предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа до 5 тыс. рублей.

Комментаторы вспомнили времена, когда за выход на поверхность прудов не приходилось платить штрафы. Кроме того, они еще раз упрекнули власть за плохую уборку в городе.

В середине морозной зимы, когда лед давно уже окреп, они рейды проводят. Этот лед безопасней в десятки раз, чем тот, который сейчас на тротуарах. Вот где выход на лед действительно опасен.

Павел Алексеев, "Калининский район Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.tv: за сутки восемь петербуржцев получили травмы после падения на гололеде. А в Колпино школьница сломала шею после падения в сугроб.

Фото: ВКонтакте, Калининский район Санкт-Петербурга

Теги: муринский ручей, полюстровские пруды, пруд на ольги форш, пруд на учительской улице, рейд мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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