Спасатели поймали в Калининском районе трех экстремалов, которые вышли на лед в оттепель

В Сети пользователи вспомнили свое детство, когда за выход на лед в январе никто не штрафовал.

Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Калининском районе, целью которого стало отыскать горожан, вышедших на лед в январскую оттепель. В результате проверки они обнаружили трех нарушителей. Об этом сообщили в группе "Калининский район Санкт-Петербурга" сегодня, 15 января.

Участники рейда осмотрели территорию прудов Полюстровского парка, Муринского ручья и прудов на улице Ольги Форш и на Учительской улице. С экстремалами провели профилактическую беседу.

Администрация района напоминает, что с 16 ноября выход на лед запрещен. Известно, что за нарушение правила предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа до 5 тыс. рублей.

Комментаторы вспомнили времена, когда за выход на поверхность прудов не приходилось платить штрафы. Кроме того, они еще раз упрекнули власть за плохую уборку в городе.

В середине морозной зимы, когда лед давно уже окреп, они рейды проводят. Этот лед безопасней в десятки раз, чем тот, который сейчас на тротуарах. Вот где выход на лед действительно опасен. Павел Алексеев, "Калининский район Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.tv: за сутки восемь петербуржцев получили травмы после падения на гололеде. А в Колпино школьница сломала шею после падения в сугроб.

Фото: ВКонтакте, Калининский район Санкт-Петербурга