Муринский ручей очистили от донных отложений

Муринский ручей на участке от улицы руставели до Гражданского проспекта очистили от донных отложений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Обновление водоема было необходимо из-за извилистого русла, которое в период паводков заполнялось илом.
Чистку правого притока реки Охты проводили специалисты СПб ГУП "Экострой". Русло длиной 1732 метра освободили от 2700 кубических метров нестабильных земляных масс, а откосы укрепили камнем. Самые опасные места подстраховали металлической сеткой.
Местным жителям теперь можно безопасно прогуливаться вдоль водоема.
Реке Глухарке в Приморском районе тоже очистят дно до конца октября.
Фото: Муринский парк | Ручей | Калининский район / ВКонтакте
Обсуждение ( 0 )