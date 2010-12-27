Муринский ручей очистили от донных отложений

Также опасные участки закрепили сеткой.

Муринский ручей на участке от улицы руставели до Гражданского проспекта очистили от донных отложений. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Обновление водоема было необходимо из-за извилистого русла, которое в период паводков заполнялось илом.

Чистку правого притока реки Охты проводили специалисты СПб ГУП "Экострой". Русло длиной 1732 метра освободили от 2700 кубических метров нестабильных земляных масс, а откосы укрепили камнем. Самые опасные места подстраховали металлической сеткой.

Местным жителям теперь можно безопасно прогуливаться вдоль водоема.

Реке Глухарке в Приморском районе тоже очистят дно до конца октября.

Фото: Муринский парк | Ручей | Калининский район / ВКонтакте