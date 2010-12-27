В реке Глухарке в Приморском районе очистят дно

До конца 2019 года со дна планируют поднять 290 затопленных предметов.

Реку Глухарку на северо-западе Петербурга очистят от грязи, сейчас на водоеме завершился подготовительный этап. Река протекает от Планерной улицы до Лахтинского разлива. В четверг, 10 октября, за ходом работ наблюдал председатель комитета по природопользованию Денис Беляев, сообщила пресс-служба ведомства.

В комитете планируют восстановить естественное состояние реки и предотвратить истощение водного объекта. Специалистам предстоит очистить участок Глухарки и канал от мусора, собрать и выкосить полуводную растительность, обследовать дно и поднять на поверхность затопленные предметы. Донные отложения вывезут на специализированный полигон. Для работ будут использовать экскаваторы на понтонах.

На данный момент на водоеме установили строительно-хозяйственные и перегрузочные площадки, избавились от ненадлежащей древесно-кустарниковой растительности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы определились с наполнением парка "Тучков буян".

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию