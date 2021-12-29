После падения в сугроб 12-летняя петербурженка сломала шею в Колпино

В среду, 12 января, 12-летняя петербурженка упала головой в снег и сломала шею. Инцидент произошел в Колпино. Об этом стало известно Piter.tv.
Днем, около 13:00 девочка упала в сугроб и получила серьезные травмы. Вечером этого же дня школьницу доставили в состоянии средней степени тяжести в больницу. Врачи диагностировали у неё закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника.
В результате инцидента прокуратура начала проверку в отношении ООО "Автодор". На сегодняшний день все детали произошедшего устанавливаются.
Ранее за сутки восемь петербуржцев получили травмы после падения на гололеде. Несколько пострадавших госпитализировали.
Фото: Piter.tv
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