После падения в сугроб 12-летняя петербурженка сломала шею в Колпино

Вечером этого же дня школьницу доставили в состоянии средней степени тяжести в больницу.

В среду, 12 января, 12-летняя петербурженка упала головой в снег и сломала шею. Инцидент произошел в Колпино. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем, около 13:00 девочка упала в сугроб и получила серьезные травмы. Вечером этого же дня школьницу доставили в состоянии средней степени тяжести в больницу. Врачи диагностировали у неё закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника.

В результате инцидента прокуратура начала проверку в отношении ООО "Автодор". На сегодняшний день все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее за сутки восемь петербуржцев получили травмы после падения на гололеде. Несколько пострадавших госпитализировали.

Фото: Piter.tv