Половина Муринского ручья пересохла

Очевидцы сообщают, что в другой половине ручья вода дурно пахнет.

В среду, 3 июня, жители Калининского района в соцсетях поделились неожиданными наблюдениями: Муринский ручей пересох.

Однако пересох лишь наполовину, в другой половине, как утверждают очевидцы, вода грязная и неприятно пахнет. Причины, почему ручей вдруг пересох, неизвестны.

Видела, как собачники закидывали ручей камнями, дабы сделать "мостик", чтоб перейти на другую сторону. При этом вода очень медленно пробиралась сквозь такие сооружения. Самое интересное, что мост настоящий буквально в 100метрах был. Неужели так трудно пройти, лучше видимо по камням прыгать и сооружать искусственные дамбы поделилась в комментариях жительница.

В комментариях также отметили, что вода там пахнет всегда, да и много ручьев уже пересохло: давно не было дождей.

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Фото: vk.com/kalininskiy_light