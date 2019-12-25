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В Ленобласти исследовали 375 родников
Сегодня, 21:50
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smirenny

В Ленобласти исследовали 375 родников

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Большая часть из них загрязнена.

Специалисты проверили 375 родников Ленобласти и пришли к неутешительным выводам. Об этом сообщили эксперты а конференции в онлайн-формате.

Участники проекта "Родники Ленинградской области" узнали, что в воде присутствуют нитраты. Такие исследования важны и для Петербурга, ведь большой объем воды поступает именно из области. 

Также в текущем году запустили новую версию проекта "Чисты родники – здоровая Балтика", в задачи которого входит исследования рек и родников. 

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проверил водоемы в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: ленобласть родники, родники ленинградской области
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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