В Ленобласти исследовали 375 родников

Большая часть из них загрязнена.

Специалисты проверили 375 родников Ленобласти и пришли к неутешительным выводам. Об этом сообщили эксперты а конференции в онлайн-формате.

Участники проекта "Родники Ленинградской области" узнали, что в воде присутствуют нитраты. Такие исследования важны и для Петербурга, ведь большой объем воды поступает именно из области.

Также в текущем году запустили новую версию проекта "Чисты родники – здоровая Балтика", в задачи которого входит исследования рек и родников.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проверил водоемы в Петербурге.

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