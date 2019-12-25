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Опасно для здоровья. Роспотребнадзор проверил водоемы в Петербурге
Сегодня, 18:42
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IRINA_CHALKINA

Опасно для здоровья. Роспотребнадзор проверил водоемы в Петербурге

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Специалисты взяли 144 пробы для оценки санитарно-химических, микробиологических и паразитологических показателей.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что Роспотребнадзор проверил водоемы в Петербурге и сказал, можно ли купаться. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Известно, что специалисты уже взяли 144 пробы из Суздальских озер, Ольгинских водоемов, Колонистского пруда, озера Разлив, Финского залива, озера Безымянное, и реки Ижора.

Как оказалось, ни один из водоемов не соответствует нормам. Специалисты заявили, что купаться в соответствующих акваториях просто опасно.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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