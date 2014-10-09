Плавучая сцена в Галерной гавани может стать площадкой для нового шоу

Сценой заинтересовался боец ММА Артем Тарасов.

Плавучая сцена в Галерной гавани на Васильевском острове может стать площадкой для шоу бойца ММА Артема Тарасова. Условие для этого существует одно – разрешение КГИОП, рассказал "Петербургский дневник".

Сцену на воде построили в гавани на прошлой неделе для неких съемок, однако вскоре исчезла. Как выяснилось, на площадке хотели снимать "Битву за хайп" блогера Амирана Сардарова, но тот оказался от съемок из-за пребывания в США. Организатор водяной сцены Андрей Кузнецов, петербургский блогер, отметил, что хотел популяризировать город как водную столицу России, поскольку стоит на воде. К тому же, к нему начали обращаться разные спортсмены. После отказа Сардарова площадкой заинтересовался Артем Тарасов, поэтому 14 июня, если город одобрит идею, на сцене снимут шоу.

И если все пройдет успешно, то я готов развивать площадку и проводить на ней мероприятия на постоянной основе. Андрей Кузнецов

Известно, что против плавучей сцены начали протестовать в соцсетях местные жители, которые переживают, что дети увидят бои, площадка станет источником шума и мусора, а прогулки на берегу будут невозможны. Инициаторы постройки, в свою очередь, напоминают о мобильности площадки и зрелищности в период пандемии. Также сцена, заявили организаторы, поможет частично компенсировать урон туристическому бизнесу Петербурга от коронавируса.

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Фото: Википедия