Команда "Кошписпас" разъяснила Артемию Лебедеву важность спасения котов с деревьев

Дизайнер заявил, что снимать животных с деревьев – "самая большая тупость на свете".

Команда петербургского "Кошкиспаса" записала видеообращение для дизайнера Артемия Лебедева, который в соцсетях высказался о спасении кошек с деревьев. Дизайнер заявил, что бросать силы на снятие кошек с высоты – "самая большая тупость на свете", а животные рано или поздно слезут сами.

Спасатели отметили, что такое мнение распространено и часто появляется в комментариях группы "Кошкиспаса" под постами о счастливых спасениях животных. За 11 лет волонтеры получили свыше 4 тысяч заявок на спасение котов.

Мы на основании своего многолетнего опыта очень кратко постарались развеять самые часто встречающиеся мифы на этот счет. "Кошкиспас"

Спасатели объяснили, что кошек загоняют на высоту громкие звуки или собаки, взобраться быстро и легко им позволяет строение когтей, а вот путь назад по этим же причинам часто бывает отрезан. Перепуганная кошка, особенно домашняя, может сидеть на дереве до серьезной степени обезвоживания и усталости, и если она предпримет попытку спрыгнуть на землю, то не сможет сгруппироваться и получит травмы. Спасатели с грустью подчеркнули, что бывали случаи смерти котов высоко среди ветвей, и со временем тела этих умерших животных падали вниз. Но чаще всего кошки умирают, именно травматично приземлившись в обессиленном состоянии.

Фото, видео: КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум / "ВКонтакте"