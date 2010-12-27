В Ленобласти спасатели достали из воды тела двух пропавших рыбаков

Их лодки нашли за несколько дней до этого.

Накануне спасатели достали из воды тела двух пропавших рыбаков. Их лодки обнаружили за несколько дней до этого.

Первый случай произошел 21 сентября. 69-летний мужчина из Приозерска отправился на рыбалку на Вуоксу. Вечером этого же дня нашли его пустую лодку. Само тело обнаружили 24 сентября на глубине 13 метров Вуоксы.

Также вчера закончилась операция по поиску 25-летнего молодого человека. Он пропал 21 сентября во время рыбалки в карьере у поселка Старая Малукса в Кировском районе Ленобласти. Вечером этого же дня нашли его пустую лодку. Тело юноши извлекли из воды во вторник, 24 сентября.

По факту случившегося ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Кировской области девушка погибла из-за удара током при падении телефона в ванну.

Фото: ВКонтакте / Экстренный вызов Санкт-Петербург