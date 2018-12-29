В Кировской области девушка погибла из-за удара током при падении телефона в ванну

Тело девушки нашли родители, которые пришли на выходных к ней в гости.

В прошедшие выходные в Кирово-Чепецке в ванной погибла 26-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кировской области.

По предварительным данным, девушка лежала в ванной , рядом у нее заряжался телефон. В какой-то момент она уронила мобильный в воду, получила сильный удар током и скончалась на месте от полученных травм.

Тело девушки нашли родители, которые пришли на выходных к ней в гости. По факту гибели девушки начата доследственная проверка.

Ранее в Мордовии школьница погибла пока заряжала телефон.

Фото: pixabay